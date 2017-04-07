Количество предложений в проанализированных Arco Real Estate рижских жилых микрорайонах в марте увеличилось на 8,3%.

По сравнению с февралем 2016 года предложение квартир все еще было значительно ниже - общее количество предложений квартир было меньше на 39,5%, а в крупнейших микрорайонах - на 38,9%.

Самым большим предложение квартир в марте было в микрорайонах Пурвциемс (227 квартир), Плявниеки (151), Кенгарагс (154), Иманта (134), Агенскалнс (142) и Зиепниеккалнс (110), самым маленьким - в Болдерае (29).

В Межциемсе в марте предлагалось 68, на Югле - 71 квартира.

В марте в большинстве микрорайонов количество предложений квартир увеличилось. Больше всего оно увеличилось в Золитуде (на 43%), меньше всего - в Вецмилгрависе (на 12%).