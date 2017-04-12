В компании Nord Stream 2 AG, занимающейся постройкой "Северного потока — 2", заявили, что не видят возможности для создания помех при строительстве газопровода. Об этом, как сообщает "РИА Новости", заявил глава ​направления разрешительной документации компании Саймон Боннел.

Как передает РБК, по словам Саймона Боннела, строительство газопровода будет проходить в полном соответствии с международным правом. "В соответствии с конвенцией ООН по морскому праву в исключительной экономической зоне государство не может не выдать разрешение на строительство трубопровода, если оно не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. Это аналогично судоходству", — подчеркнул он.

При этом он отметил, что с начала эксплуатации аналогичного газопровода "Северный поток" не было зафиксировано его негативного влияния на среду. По его словам, в Nord Stream 2 "уверены в минимальном экологическом воздействии газопровода на окружающую среду". При этом в компании опираются на уже выработанные контакты с органами власти во всех странах, через чьи территории должен пройти газопровод. "Мы всегда открыты и транспарентны и делимся всей информацией с обществом и властями. Такой подход дает нам уверенность в конструктивном взаимодействии и хороших отношениях с властями на рабочем уровне", — рассказал Боннел.

10 апреля стало известно, что Дания внесла в законодательство поправки, которые могут помешать строительству "Северного потока — 2". Принятое решение в правительстве страны объяснили соображениями национальной безопасности. В Nord Stream 2,заявили, что неизвестно, будет ли применять Дания эти нормы к строительству планируемого газопровода.