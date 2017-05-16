Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) до конца мая в сотрудничестве с Минфином, Минэкономики и Минблагом рассмотрит возможности внесения в закон о свободных портах и свободных экономических зонах (СЭЗ) поправок, предусматривающих, что в Латгальской СЭЗ будут применяться скидки на подоходный налог с населения (ПНН).

Правительство заслушало сегодня доклад МОСРР о выполнении плана действий по развитию Латгале на 2015-2017 годы, в котором содержится это предложение.

Цель плана - добиться выравнивания межрегиональных различий, стимулировать в регионе экономическую активность, способствовать созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния.

В настоящее время на 52,2 млн из фондов ЕС в Латгале планируется создать 861 новое рабочее место, что уменьшит безработицу на 0,641%. Планируется также привлечь 60,67 млн инвестиций и уменьшить площадь деградировавших территорий на 127,5 га.

До 1 мая в Центральное агентство финансов и договоров были поданы заявки на реализацию в Латгале шести проектов на сумму 23,9 млн евро. Два проекта, рассчитанных на 34-58 новых рабочих мест, уже утверждены, а в целом все шесть проектов предусматривают создание 537 рабочих мест.

Для того чтобы безработица в Латгале уменьшилась на 1%, необходимы 1345 новых рабочих мест и инвестиции в размере более 80 млн евро.

Латгальская СЭЗ охватывает 5% территории региона и будет действовать до конца 2035 года.