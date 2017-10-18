С конца марта нынешнего года до октября 79 АЗС в Латвии перешли под вывеску Circle K.

Как сообщалось, компания Circle K Latvia (ранее - Statoil Fuel & Retail Latvia) планировало к осени преобразовать все свои АЗС в соответствии с новым брендом. Переход на бренд Circle K проводился параллельно также в Литве, Эстонии и Польше.

Circle K - один из крупнейших и известнейших в мире брендов компании Couche-Tard.

В прошлом финансовом году, продолжавшемся с 1 мая 2015 года по 30 апреля 2016 года, оборот Circle K Latvia составил 358,177 млн евро - на 9% меньше, чем в предыдущем финансовом году, прибыль выросла на 13,8% - до 21,571 млн евро.