Первые многоэтажные деревянные здания, скорее всего, появятся в Валмиере. Древесина становится все более популярным материалом в строительстве, пишет Latvijas Avīze.

В европейских странах и в мире для строительства также все чаще используется дерево. В рамках "Недели строительства 2017" состоялся форум деревянной застройки, который стал маленьким праздником для деревообрабатывающей промышленности, строителей и архитекторов, потому что в Латвии наконец постепенно начинают разрешать строительство многоэтажных деревянных зданий.

Кабинет министров внес соответствующие изменения в строительные нормативы. В дальнейшем в Латвии будет разрешено строить деревянные постройки высотой до 18 м (ранее до 8 м) и до шести этажей (ранее до трех этажей) - жилые и общественные здания, например, отели, гостевые дома, офисы и административные здания.

Изменения в правилах Кабинета министров вступят в силу с 1 мая 2017 года.