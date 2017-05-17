Годовая инфляция в Латвии в апреле составила 3,3%. Выше она была в Эстонии (+3,6%) и Литве (+3,5%).

В апреле годовая инфляция зарегистрирована во всех 28 странах ЕС. Самой низкой она была в Румынии - 0,6%. В Ирландии инфляция составила 0,7%, в Словакии - 0,8%.

В целом по ЕС годовая инфляция в апреле 2017 года составила 2% (в марте - 1,6%, в апреле 2016 года была дефляция в размере 0,2%). В еврозоне годовая инфляция составила 1,9% (в марте - 1,5%, дефляция в апреле 2016 года - 0,2%).

По сравнению с мартом в апреле 2017 года инфляция и в ЕС, и в еврозоне составила 0,4%.

В Латвии, Ирландии, Финляндии и Венгрии месячная инфляция составила 0,4%, в Литве и на Кипре - 1%, в Эстонии и Швеции - 0,6%.

Месячная инфляция в апреле зарегистрирована в 26 странах ЕС, в Словении и Германии потребительские цены за месяц не изменились.