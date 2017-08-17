В Латвии появится единый счет для уплаты всех налогов. Соответствующие законодательные поправки в четверг переданы для согласования ведомств, сообщает Skaties.lv.

Сейчас налогоплательщики вносят налоги на 49 налоговых счетов. Появление единого счета позволит сэкономить время и расходы на денежный перевод. Сейчас планируется, что на единый счет можно будет зачислять 16 налоговых платежей, от подоходного налога с населения до патентных платежей.

Впрочем, единый счет изначально не планируется вводить для налога на недвижимость и транспортного налога, потому что их администрированием занимаются самоуправления и Дирекция безопасности дорожного движения.

Службе госдоходов (СГД) предстоит подготовиться к этому нововведению, поэтому единый счет для уплаты налогов может появиться не раньше 2021 года.