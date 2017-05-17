"В настоящее время подыскиваем в Елгаве подходящую производственную площадку. Очень надеемся, что скоро сможем предложить латвийским самоуправлениям электробусы по очень привлекательной цене. Сейчас мы работаем над проектом по созданию прототипа электробуса на базе автобуса Amoplant, который, начиная с 2010 года, производился на заводе в Елгаве. Мы подали заявку на софинансирование этого проекта из европейских фондов, также надеемся получить поддержку со стороны латвийского правительства. В период до 2020 года планируем переоборудовать на электрический привод и модернизировать все автобусы, произведенные ранее на заводе Amo Plant (примерно 55 автобусов)", - сказал Алексей Маслов, который также является бывшим руководителем завода Amo Рlant.

Он не раскрывает информацию о том, когда точно откроется сборочное предприятие и сколько на нем будет создано рабочих мест.

Мэр Елгавы Андрис Равиньш отметил, что самоуправление планирует заменить дизельные двигатели низкопольных автобусов АМО Plant-VDL Ambassador, обслуживающие пассажирские перевозки, на двигатели на электрической тяге.

"Отмечу, что первые электробусы в Елгаве выпустили на заводе RAF еще в 1974 году. Хорошие традиции надо возрождать. Самоуправление надеется продолжить сотрудничество с компанией Ferrus, сохранившей хорошие деловые контакты с голландским автоконцерном VDL ", - сказал Равиньш.