В Саласпилсе работу начало новое предприятие по порошковой покраске Arco Color Latvija, разместившееся в производственном здании общей площадью 1300 кв. м, которое совсем недавно было сдано в эксплуатацию. Строительство здания было начато в конце прошлого года с привлечением финансирования банка Citadele, а также инвестиций местных и зарубежных предпринимателей на сумму 1,7 млн. евро.

Предприятием Arco Color Latvija в сотрудничестве с производителем оборудования была разработана инновационная линия порошковой покраски, в которой применена современная система предварительной обработки, позволяющая использовать порошковую технологию для окрашивания деталей из стали, алюминия и других металлов, обеспечивая самый высокий уровень качества окрашивания.

Основными преимуществами нового современного оборудования порошковой покраски являются скорость, качество и способность окрашивать крупногабаритные изделия и детали нестандартного размера и формы, что в свою очередь позволяет существенно сократить сроки выполнения работ. Так, оборудование позволяет обрабатывать крупные и небольшие партии деталей, размеры которых с предварительной обработкой могут достигать 3,4 м в длину, 2 м в высоту и 1,4 м в ширину, а без мытья – 8 м в длину, 2 м в высоту и 1,4 м в ширину.

По данным Crediweb.lv, латвийское общество с ограниченной ответственностью Arco Color Latvija принадлежит эстонской фирме Arco Color (49,5% долей капитала) и латвийской Protek (50,5% долей капитала).