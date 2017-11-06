В Латвии наблюдается нехватка примерно 10 тысяч специалистов по точным наукам, потому что они уезжают работать в другие страны, где им предлагают более высокую зарплату, заявил заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко в интервью Латвийском радио.

Алексеенко добавил, что это только приблизительные числа, потому что конкретных расчетов о дефиците рабочей силы пока не существует. Тем не менее, Минэкономики разработало и внесло на рассмотрение правительства проект правил, которые введут облегченный порядок привлечения иностранных специалистов для 303 профессий в таких сферах, как наука, физика, химия, математика, статистика, информационные и телекоммуникационные технологии, обрабатывающая промышленность и электроника.

"Чтобы выяснить профессии, в которых наблюдается выраженный дефицит специалистов, этот вопрос обсуждался работодателями каждой отрасли. Это нормальная практика, потому что привлечением специалистов из других стран занимаются все страны ЕС, между ними имеется конкуренция. Например, Польша является лидером в привлечении специалистов, потому что имеет возможность привлекать хороших специалистов с Украины", - рассказал Алекссенко.

Он пояснил, что уже во вторник, 7 ноября, правительство рассмотрит разработанные министерством правила.

Как уже сообщалось, Минэкономики разработало список профессий, которые в ближайшем будущем столкнутся с резкой нехваткой потенциальных работников. Этот дефицит предлагается компенсировать за счет приглашения в Латвию рабочей силы из-за рубежа.

По прогнозам Минэкономики, количество жителей в трудоспособном возрасте продолжает уменьшаться. К 2020 году уровень безработицы в Латвии упадет до 6%, и это может стать причиной для перегрева рынка труда. Недостаточное количество работников станет преградой для достижения поставленной ранее цели - увеличения ВВП как минимум на 5% в год. Совет иностранных инвесторов также прогнозирует в ближайшие 3-5 лет дефицит рабочей силы и призывает разработать продуманную политику миграции.

Министерство экономики предлагает решить эту проблему за счет упрощенного порядка трудоустройства иностранных работников. В частности, создан список из 303 профессий, которые в ближайшем будущем столкнутся с дефицитом работников. В список вошли профессии в сфере науки, информационных технологий и коммуникаций, обрабатывающей промышленности, электротехники, энергетики, строительства, финансового анализа, управления рыболовными судами. В списке также пилоты самолетов и врачи-специалисты.

Другие министерства не высказали возражений по этом проекту. Исключение составляют Министерство юстиции и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, которые возглавляют министры от Национального объединения. Они призывают дать конкретную оценку количества необходимых специалистов и степень их важности для экономики Латвии, а также сфокусироваться на возвращении эмигрировавших из страны латвийцев.

Министерство экономики полагает, что реэмиграция в Латвию может оказать позитивное влияние, но ситуацию в целом не спасет. Кроме того, для массового возвращения латвийцев на родину нет предпосылок. В 2016 году Министерство экономики прогнозировало, что при позитивном сценарии развития событий в Латвию могли бы возвращаться по 9500 человек в год. "Совершенно ясно, что этого не будет. Движения в этом направлении нет. Мы продолжаем каждый год терять около 10 000 человек", - заявила в интервью Re:Baltica директор Центра изучения миграции и диаспоры Латвийского Университета Инта Миериня.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году гражданам третьих стран было выдано 6007 разрешений на работу Латвии. 2765 из них заняты в сфере наземных перевозок, 528 - в программировании и сфере консультаций, 310 - в сфере производства транспортных средств, 265 - в области ремонта и установки оборудования. 230 иностранцев работают в системе общепита.