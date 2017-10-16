Представитель Минземледелия Дагния Муцениеце отметила, что министерство только провело опрос на эту тему, но руководящие указания разрабатывать не будет, потому что это не входит в приоритеты.

Поэтому сейчас остается невыясненным вопрос о том, как что торговцы могут делать с продуктами питания с истекшим сроком годности. Например, в Дании действуют магазины, где потребители могут купить продукты, у которых закончился срок годности. В Латвии весной общественность активно обсуждала этот вопрос.

Проведенный Министерством земледелия опрос свидетельствует о том, что 50% респондентов не хотят покупать продовольствие с истекшим сроком годности.