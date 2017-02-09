Международная компания страхования кредитных рисков Coface в новом рейтинге рисков государств улучшила оценку Эстонии (A2), сохранив оценки бизнес-среды Латвии и Литвы на прежнем уровне A4 и A3 соответственно. В этом году Coface прогнозирует небольшой рост мировой экономики при достижении 2,7%, отмечая политические риски как наиболее существенную угрозу для предпринимательской деятельности.

Принимая во внимание развитие бизнес-среды и стабильный рост экономики, Coface улучшил оценку риска Эстонии на A2 (низкий уровень риска) – аналогичная оценка присвоена таким странам, как США, Франция и Япония. Наряду с выздоровлением экономики улучшился и рейтинг Болгарии (A4). Экономический рост и снижение количества банкротств позволил улучшить оценку Испании (A3). Позитивные изменения коснулись и оценок Исландии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Кипра и Аргентины.

"В этом году в мировой экономике будут править политические риски и неопределенность. Глядя на экономики развитых стран, больше всего вопросов на сегодняшний день вызывает именно Европа. Наш континент находится в ожидании исхода переговоров по Brexit и различных важных предвыборных гонок," - отмечает директор Coface в Латвии Арнис Блумфелдс. "В развивающихся регионах политические риски также высоки как никогда. Этим рискам в странах СНГ, Северной Африки и Ближнего Востока способствуют социальная неудовлетворенность и повышенные риски безопасности, особенно в России и Турции", - говорит Блумфелдс.

Оценка рисков бизнес-среды Coface основывается на нескольких факторах, в том числе, политическом, экономическом и финансовом состоянии страны, платежеспособности предприятий и тенденциях развития бизнес-среды. Оценка риска имеет восемь уровней: A1 (очень низкий), A2, A3, A4, B, C, D и E (экстремально высокий), также к каждой оценке дополнительно добавляется позитивная или негативная тенденция развития.