Первые пластинки планируется отпечатать во второй половине года, рассказала представитель компании Сабине Брице. "Производство виниловых пластинок - очень тонкий процесс, сродни искусству, и для нас важно выпускать качественный товар", - сказала она.
Главными рынками сбыта будут ЕС и США, где спрос значительно превышает предложение качественных пластинок. К производству пластинок привлечены специалисты бывшей фабрики "Мелодия".
"Заводы уже не справляются с объемом заказов, образовались огромные очереди. Открываются новые заводы. Только что появилась фабрика в Тарту (Эстония), куда уже стоит очередь", - отметил музыкальный обозреватель, коллекционер музыкальных пластинок Улдис Рудакс.
За границей минувший год для производителей виниловых пластинок был очень успешным: продажи компакт-дисков падают, а виниловых пластинок – растут. Например, в Великобритании в прошлом году продано 3,2 млн альбомов в виниловом формате, что на 53% больше, чем годом ранее.
По данным Firmas.lv, компания "Mango Vinyl Press" создана в декабре 2015 года, ее оплаченный основной капитал составляет 4 евро, единственная владелица фирмы – Зане Курземниеце.