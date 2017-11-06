В Латвию приходит действующая во многих странах центральной Европы розничная сеть Pepco, специализирующаяся на торговле одеждой и товарами для дома. Первый латвийский магазин Pepco откроется в Риге в марте 2018 года.

В 2018 году в Латвии планируется открыть 12 магазинов Pepco, а до 2020 года - до 30 магазинов. В ноябре компания уже начала поиск работников в Латвии, информация об этом размещена на сайте pepco.lv.

Ожидается, что в латвийских магазинах сети будут работать более 200 человек. Магазины будут располагаться в разных районах Латвии, преимущественно в городах с населением свыше 10 тыс. жителей. Сейчас компания ищет деловых владельцев недвижимости, которые могут предложить для долгосрочной аренды помещения площадью 500 кв. м.

Розничная сеть Pepco действует в странах восточной и центральной Европы. Более чем 1200 магазинов сети работают в Чехии, Хорватии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении и Румынии. В декабре планируется открыть первый магазин сети в Литве. Первый магазин бренда начал работу в Польше в 2004 году. Розничная сеть принадлежит южноафриканской инвестиционной компании Pepkor.