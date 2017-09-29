Сеть магазинов датских товаров для повседневной жизни и отдыха Jysk намеревается в два раза до 70 магазинов расширить свое присутствие в странах Балтии и Беларуси, хотя новые магазины будут открываться преимущественно в Беларуси.

Представитель компании Jysk на рынках стран Балтии и Республики Беларусь, директор патронирующей компании Do It, Даце Зундуре подтвердила, что страны Балтии и Беларусь будут следовать глобальным планам розничной сети, согласно которым в разных странах мира за пять лет будет открыто 700 новых магазинов Jysk.

"В ближайшие пять лет мы также планируем расти в два раза: наша сеть магазинов, состоящая из 34 магазинов Jysk в странах Балтии и Беларуси, вырастет вдвое – до 70 магазинов. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка – здесь планируется открыть до 25 магазинов. Сеть будет расти также и в странах Балтии, где основное внимание уделим регионам и большим городам. Наш потенциал очень большой", - сказала Зундуре.

Для реализации этого плана в странах Балтии и Беларусь Jysk планирует инвестировать 40 миллионов евро.