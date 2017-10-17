В 2018 году в Латвии может быть открыто несколько новых заведений сети фаст-фудов Subway, сообщил представитель Subway Мартин Принц.

Сеть Subway начинает процедуру обновления бренда, чтобы подчеркнуть ориентацию на свежие и здоровые продукты питания, а также для введения современных решений в процессе обслуживания клиентов.

"В Латвии мы планируем открыть новые рестораны Subway уже в 2018 году. Они будут оформлены согласно новой концепции бренда. В новых заведения будет все, что необходимо современному молодому человеку: музыкальное оформление, беспроводной интернет, удобные и эргономичные сиденья, а также порты USB для зарядки устройств", - отметил Мартин Принц, директор Subway в Центральной и Восточной Европе.

Сейчас в странах мира действует более 44 000 заведений Subway. В Латвии работает пять заведений сети.