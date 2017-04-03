С 3 апреля в Латвии официально открылся рынок газа. Портал Delfi разбирался, что это может означать для домашних хозяйств, то есть обычных потребителей газа.

Что произошло?

Юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене предприятие Latvijas gāze обязано до 2019 года.

Фактически, это означает, что домохозяйствам не требуется спешить с заключением нового договора. Пока торговцы природным газом, которые теоретически могут быть конкурентами Latvijas gāze, публично не объявляли о том, что готовы поставлять газ жителям Латвии. Сейчас поставщики готовятся к тому, чтобы начать работу по новой модели с юридическими лицами.

У меня дома газовая плита? Что поменялось?

После 3 апреля для вас лично ничего существенно не поменялось. Возможно, в будущем поставщики газа пришлют вам предложения с новыми ценами на газ, но, скорее всего, это произойдет не раньше 2019 года. Впрочем, эксперты утверждают, что открытие рынка не принесет существенных ценовых коррекций.

Могу ли я на этом сэкономить?

Сами жители не могут выбирать альтернативные предложения по поставке газа, пока их не предложат участники рынка. Однако теоретически возможность сэкономить присутствует. Например, если городское отопительное предприятие договорится закупать газ по более выгодной цене, то тарифы на отопление могут снизиться. Впрочем, возможна и обратная ситуация, то есть повышение цен на газ и рост тарифов на отопление.

Я использую газ для отопления, что поменялось?

Пока ничего не поменялось, независимо от того, используете ли вы для отопления газ из газопровода или из специального резервуара. Для клиентов с подключением к газопроводу, скорее всего, альтернативные предложения от поставщиков появятся в 2019 году.

У меня газовая плита и газовый баллон, что поменялось?

На рынке газовых баллонов уже давно действует конкуренция, поэтому в этой сфере ничего не меняется.

Какие компании будут выступать поставщиками на открывающемся рынке газа?

До 31 марта заявки в КРОУ об участии в свободном рынке торговли газом подали 15 предприятий - Latvijas gāze, Latvenergo, Enefit, AJ Power Gas, ESK sistēmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, Latvijas propāna gāze, Rīgas gāze, Scener, Daugavpils siltumtīkli, а также литовские компании Lietuvos Duju Tiekimas и Litgas.

Зачем нужен новый порядок?

Латвия взяла на себя обязательство либерализации рынка природного газа. Принцип оговорен в законе об энергетике и согласован с энергопакетом ЕС. В соседних Эстонии и Литве рынок газа открылся для конкуренции несколько лет тому назад.

До настоящего момента монопольным поставщиком газа в Латвии являлось Latvijas gāze. Вместе с открытием рынка предприятие разделилось на два юридически независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом.

Поэтому в конце декабря прошлого года было учреждено новое акционерное общество Conexus Baltic Grid, которому бывший газовый монополист Latvijas gāze передал функции хранения и передачи природного газа.