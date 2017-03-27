Согласно предложениям Минфина, с января следующего года ставка ПНП должна составить 20% вместо установленных в настоящее время 15%. Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс отмечает, что эти налоговые льготы до сих пор в основном могли использовать только средние и крупные компании, работающие с достаточно большой прибылью, которую они могли инвестировать в развитие.

В свою очередь одна из причин, почему льготами не могли воспользоваться малые предприятия, является то, что они сложно администрируются. По его мнению, новый режим ПНП крупным предприятиям больше не будет так выгоден, как прежний.