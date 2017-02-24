Во второй половине 2017 года в Латвию начнется поступление средств из фондов ЕС, что существенно увеличит объем строительных работ. В министерстве финансов отмечают, что из 470 миллионов евро, которые Латвия сможет освоить в этом году из еврофондов, примерно половина будет направлена на различные строительные работы. Конечно, это при условии того, что проекты быстро будут переходить на стадию реализации.

Заместитель госсекретаря министерства финансов Армандс Эберхардс с оптимизмом смотрит на эту ситуацию. По его словам, Кабинет министров уже определил распределение для 93% европейского финансирования.

Отвечающее за строительную отрасль министерство экономики указывает, что с учетом проектов, запланированных самоуправлениями и государственными ведомствами, в строительную сферу поступит примерно 640 млн евро, что на 60% больше, чем в прошлом году. Поэтому в минэкономики прогнозируют, что рабочая сила в строительной отрасли в этом году подорожает на 6%, а компаниям отрасли придется привлечь от 6000 до 10000 новых работников.

По мнению представителя минэкономики Эдмундса Валантиса, это существенно не повлияет на общий рост стоимости строительных работ.

С этими прогнозами не соглашается президент Латвийской ассоциации строителей Нормундс Гринбергс. По его мнению, главный риск резкого увеличения объема строительных работ - это снижение качества.

"Если в строительной отрасли ощущается сильная нехватка рабочей силы, то повышаются зарплаты, чтобы попытаться привлечь работников через оплату труда. Тогда в строительную отрасль будут приходить люди, которые могут быть недовольны платой за работу в других отраслях. Повышается риск того, что в строительстве появится еще больше неквалифицированной рабочей силы, что угрожает качеству строительных работ и в определенной мере также безопасности", - считает Нормундс Гринбергс.