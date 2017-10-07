Цены на мед в Латвии в этом году по сравнению с прошлым годом немного повысились, сообщил руководитель Латвийского общества пчеловодов Арманд Краузе.

"Если учесть, что этот год для многих пчеловодов был немного хуже предыдущего, то цена на мед не упала, а даже немного поднялась", - сказал он.

Отдельные сорта меда, например, липовый и вересковый, в этом году удалось собрать, однако есть регионы, где мед не собран, что, соответственно, влияет и на цены, отметил Краузе.

Он также отметил положительную тенденцию в отрасли пчеловодства - в этом году пчеловоды не жаловались на заболевание пчел варроозом.

"На курсах мы очень серьезно рассказываем об этой болезни и учим, как с ней бороться биологическими методами", - добавил он.

Учрежденное в 1994 году Латвийское общество пчеловодов объединяет более 3200 членов.