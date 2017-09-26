Цена продовольственной пшеницы в июне этого года была в Латвии на 9% выше, чем в июне прошлого года, но на 14% меньше, чем в среднем за последние пять лет, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В июне цена продовольственной пшеницы была на 2,8% ниже, чем в среднем по ЕС, на 0,9% ниже, чем в Литве, и на 3,2% ниже, чем в Эстонии.

Продовольственная пшеница в Латвии в июне стоила 159,88 евро за тонну, а фуражная пшеница - 154,09 евро за тонну.

Цена рапса в июне составляла 410 евро за тонну, продовольственного овса - 213,08 евро за тонну, фуражного ячменя - 134,09 евро за тонну.

По прогнозам Международного совета по зерну, в этом году общий урожай зерновых в мире из-за сухой погоды уменьшится на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, в том числе урожай пшеницы будет меньше на 3%.

В прошлом году урожай всех основных зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя, овса - из-за неблагоприятных погодных условий в Латвии уменьшился и составил 2,9 млн тонн, что на 10,5% меньше, чем в 2015 году, когда был собран рекордный урожай - 3 млн тонн.