Как сообщили в парламентской пресс-службе, совместные поездки определены как коммерческие пассажирские перевозки легковым автомбилем, в котором не более четырех пассажирских мест. Предлагать, запрашивать и подтверждать эту услугу можно будет только с использованием электронных средств связи или мобильных приложений в режиме он-лайн, а оплачивать - только безналичными расчетами.

Новое регулирование вступит в силу 1 марта 2018 года.

Председатель ответственной за разработку поправок комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды Роман Наудиньш ранее отметил, что с проблемами резервирования такси в интернет-среде с использованием таких порталов, как Uber, Taxify и других, пассажиры сталкиваются не только в Латвии, но и в других странах ЕС.

Регистрацию водителей для услуг совместной перевозки пассажиров и услуг такси обеспечит Автотранспортная дирекция. Она же будет выдавать лицензии на коммерческие перевозки пассажиров легковым автомобилем.

Услуги такси сможет предлагать перевозчик, получивший лицензию, которую будут выдавать самоуправления девяти городов республиканского значения и пять регионов планирования.

Автотранспортная дирекция в дальнейшем должна будет также обеспечивать регистрацию и перерегистрацию автовокзалов и осуществлять надзор за их деятельностью.