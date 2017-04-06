"На стадии проектирования сейчас находится центр науки и инноваций, аналог центра Ahhaa в Тарту. Планируется, что его общая площадь составит 6000 квадратных метров. О расходах на строительство пока судить рано, они будут в пределах 12-15 миллионов евро", - рассказала Андрис Каусениекс.

Как пишет ventspils.lv, строительство центра планируется начать в 2018 году. Он будет располагаться по адресу улица Рупниецибас, 2.

В центре будут расположены различные интерактивные стенды, связанные с физикой, химией, географией, математикой, технологиями и другими сферами.

Центр будет построен по проекту литовского архитектурного бюро Ambraso architektų biuras. Сейчас оно работает над строительным проектом. Строительство здания будет происходить в 2018-2019 гг.

Для финансирования проекта будут привлечены средства из фонда Европейского союза.