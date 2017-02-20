В ближайшие годы в Латвии начнется строительство первой "получастной" дороги - Кекавской объездной, практически - полноценного дублера участка Бауского шоссе. Она необходима для разгрузки шоссе А7.

Решение о строительстве объездной дороги правительство Латвии одобрило 1 марта прошлого года. Тогда же была выбрана модель финансирования проекта – публично-частное партнерство (PPP). Если идея будет осуществлена, "Кекавская объездная дорога E67/A7" станет первым проектом, осуществленным при частном финансировании.

На этой неделе государственное АО Latvijas Valsts ceļi (LVC) определилась с консультантом: компания Deloitte Latvia поможет в юридических и финансовых вопросах в рамках проекта строительства. Над проектом будут работать специалисты из датского предприятия Deloitte Financial Advisory, бельгийских Deloitte CVBA и Laga CVBA.

Как отмечают в LVC, у компании Deloitte Latvia имеется опыт в осуществлении проектов публично-частного партнерства в Бельгии, Дании и Литве. Там также речь шла о дорожной инфраструктуре. Свою работу консультант должен выполнить в течение 760 дней, его услуги обойдутся в 1,131 млн евро (с НДС).

Зачем нужна объездная дорога?

Участок латвийского шоссе E67/A7 (Рига-Бауска-литовская граница) между Ригой и Кекавой один из самых загруженных, здесь ежедневно проходит около 17 000 машин. Они пересекают густонаселенные Кекаву и его окрестности, которые усеяны частными домами. Интенсивности движения на этом участке также способствовала сдача в эксплуатацию третьей очереди Южного моста (в 2013 году). Это шоссе входит в сеть TEN-T.

В результате основное шоссе критически загружено - норма оптимального количества большегрузного транспорта превышена втрое. Предполагается, что дорога E67/A7 позволит разгрузить участок шоссе от Риги до Кекавы.

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Протяженность объездной дороги – свыше 17 км. По сути, можно говорить о полноценном дублере (четыре полосы на протяжении 11,45 км) участка шоссе A7.

На новой дороге запланировано строительство четырех двухуровневых развязок и семи ротационных кругов. Их создают для того, чтобы избежать перекрестков.

Также будут возведены четыре туннеля, один мост, 16,2 км параллельных дорог, 8000 квадратных метров шумовых зеркал и около 20 000 метров дорожных барьеров.

"Получастная" дорога? Платная, что ли?

Нет, для водителей дорога бесплатна. Кекавская объездная может стать первой получастной дорогой в Латвии (по модели публично-частного партнерства). От идеи государственного финансирования пришлось отказаться, так как в госбюджете сейчас нет таких средств на такой проект.

При помощи консультантов АО Latvijas Valsts ceļi уже в четвертом квартале будущего года намерено заключить договор с частным партнером, а строительные работы должны быть начаты не позднее 2019–2020 года.

Партнер LVC в осуществлении данного проекта – Европейский инвестиционный банк (EIB), который выразил готовность финансировать 50% заемных средств, необходимых для проекта. Кто оплатит остальную часть – пока неизвестно. Срок партнерского договора - 23 года, первые три года уйдут на проектирование и строительство, а еще 20 лет – на обслуживание дороги. Сумма договора - 160,6 млн евро.

Предполагается, что партнеры государства найдут средства, вложат их в проектирование и строительство, а затем будут содержать дорогу на протяжении еще 20 лет. Латвийские государство, в свою очередь, будет постепенно отдавать партнеру вложенные деньги, а также затраты на содержание в последующие годы.

Какая работа уже проделана?

К настоящему моменту идет выкуп необходимых под строительство дороги земельных участков. Latvijas Valsts ceļi отмечает, что удалось избежать принудительного отчуждения недвижимости, так как частные владельцы и государство нашли общий язык.

На сегодня выкуплено уже около 40% земельных наделов. Также составлено сообщение о влиянии проекта на окружающую среду. Документ подан на оценку в Государственное бюро по надзору за окружающей средой.