Для Латвии, которая стала участницей китайско-европейского проекта "Новый шелковый путь", все более актуальным становится вопрос о новых интермодальных логистических центрах, где можно комплектовать грузы из Китая для дальнейшей доставки в другие европейские страны. Об этом пишет газета Diena.

В настоящее время наиболее реальными проектами является интермодальный логистический центр Rail Baltica в Саулкалне (Саласпилс) и центр Cargo в Елгаве. О реализации последнего уже подписан протокол о намерениях с китайскими инвесторами, и центр начнет функционировать в 2020 году.

В свою очередь по проекту логистического центра Rail Baltica еще ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, поэтому проект может быть реализован и завершен только после 2020 года.

Оба логистических центра в основном будут обслуживать китайские транзитные грузы, кроме того, планируется, что в них будут предоставляться такие услуги с высокой добавленной стоимостью, как комплектация товаров, что означает, что эти товары, которые производятся из китайского сырья, далее в другие страны Европы попадут уже с маркировкой "Произведено в Евросоюзе".