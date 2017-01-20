Платформа Rention, разработанная латвийскими программистами, решает проблемы одновременно всех участников рынка управления и аренды недвижимости, рассказал в интервью агентству LETA руководитель компании Rention Александр Зелинский.

"Есть различные системы управления клиентами, бухгалтерией, есть Exel, которым пользуются домоуправления, а некоторые все еще ведут документацию на бумаге. Мы начали делать нашу платформу как ИТ-решение под любой пакет задач. Скоро мы сможем принимать платежи на нашей платформе", - говорит он.

По его мнению, проблема управления недвижимостью актуальна для большинства стран мира. "Проблемы, связанные с управлением недвижимостью, можно разделить на три категории: время, деньги, контроль над ситуацией. Пример проблемы со временем: если у вас в Риге есть квартира, вы в зависимости от района пользуетесь пятью-семью системами для управления всеми функциями, связанными с жильем. Это домоуправление, Latvenergo, интернет-провайдер, банк, в котором оплачивается ипотека, страховая компания, поставщики других услуг. Мы задумали все эти системы объединить в одну и решать все проблемы одним нажатием кнопки", - поясняет Зелинский.

В настоящее время Rention юридически представлена в пяти странах: в Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании и России. В Израиле, Китае и Польше компания пока работает от латвийского юридического лица, говорит глава Rention.