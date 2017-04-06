За первые три месяца 2017 года первичную регистрацию в Латвии прошли 16,384 тыс. легковых автомашин - на 19,7% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

За первые три месяца 2017 года зарегистрировано также 2008 грузовых автомашин (на 0,3% больше, чем в 2016 году), 84 автобуса (на 40% больше), 477 мотоциклов и трициклов (на 32,5% больше), 252 мопеда (на 10,5% больше), 50 квадроциклов (на 28,6% меньше), 1392 прицепа и полуприцепа (на 23,8% больше).

В общей сложности за первые три месяца 2017 года в Латвии зарегистрировано 20,647 тыс. транспортных средств - на 17,8% больше, чем за тот же период 2016 года.

В 2016 году первичную регистрацию в Латвии прошли 60,625 тыс. легковых автомашин - на 4,9% меньше, чем в 2015 году.