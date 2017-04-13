Владельцу разрезанных судов была выплачена компенсация в размере 1,32 млн евро. Владельцем судна была фирма Livonijas lasis. Ее собственник Иво Бергманис пояснил, что суда были старые, а сама отрасль погибает. "Запасы рыбы уменьшаются. Если нет рыбы, то нет смысла заниматься ловом", - отметил бизнесмен. Livonijas lasis занималась промыслом трески, а именно запасы трески в последние годы сильно уменьшились. Иво Бергманис полагает, что в создании такой ситуации виноваты сами рыбаки, которые не соблюдали ограничения на вылов, а также европейские ученые, слишком поздно обратившие внимание на проблему. Сейчас предприниматель намеревается заняться гостиничным бизнесом и пушным звероводством.

Президент Латвийской ассоциации рыбного хозяйства Инарийс Войтс рассказал, что после вступления Латвии в ЕС рыболовецкий флот страны уменьшился в четыре раза и сейчас в нем насчитывается 56 судов. Если бы количество судов не уменьшилось, то рыбакам пришлось бы распределять уменьшенные квоты на вылов, а это обернулось бы банкротством многих фирм.