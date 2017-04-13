Больше половины — 70% — всех украденных велосипедов никак не были защищены противоугонными средствами. У остальных замки были дешевые и некачественные, потому неудивительно, что воры с легкостью их перекусили, говорит глава объединения велосипедистов Латвии Виестур Силениекс.

Латвийские энтузиасты изобрели противоугонный замок, который отпугивает вора вонью.

"Наш замок отличается тем, что внутри этого замка под давлением 50 бар очень вонючая жидкость, которая, когда этот замок пытаются срезать, вся попадает на вора. Его может начать тошнить, и он весь начинает пахнуть очень плохо. Эта реакция должна остановить вора от кражи велосипеда", — рассказал один из создателей Сандис Берзиньш.

Коктейль, находящийся внутри замка — гремучая смесь. Создавали ее химики, тщательно подбирая элементы и их дозировку. Результат превзошел сам себя — внутри есть запах тухлых яиц, лука, гнилой рыбы, добавил Берзиньш.

Как пишет rus.lsm.lv, специалисты также советуют зарегистрировать свой велосипед. В Дирекции безопасности дорожного движения есть база данных, куда можно вписать свое транспортное средство с помощью телефона. Эта база данных есть и у полиции, и когда стражи порядка находят краденые велосипеды — им не составляет труда найти настоящего хозяина.