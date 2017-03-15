Экологические продукты, чистая природа, свежий воздух и шопинг - вот то, что интересует в Латвии китайских туристов, число которых в стране стремительно растет. В местах размещения туристов в 2016 году было принято 1,57 млн иностранных гостей, что по сравнению с 2015 годом на 6,7% больше, и особенно заметно выросло именно количество туристов из Китая - на 57%. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Правда, следует учесть, что прирост заметен из-за низкой базы, а именно, в 2015 году Латвию посетило чуть более 13 тыс. китайских туристов, которые здесь провели 21 тыс. ночей. В свою очередь в 2016 году Латвию посетили уже 20,5 тыс. туристов из этой страны, а количество проведенных ими ночей выросло до 34 тысяч. В то же время количество туристов из Японии увеличилось незначительно - с 21,6 тыс. в 2015 году до 23,2 тыс. человек в прошлом (+7,5%).

За восемь месяцев 2016 года количество зарубежных поездок по всему миру увеличилось на 3,9%, говорится в обзоре World Travel Monitor компании IPK International, и именно азиатский регион является движущей силой этот роста (+11%). Особенно выделяются Китай (+18%) и Корея (+11%). Для сравнения, в Европе рост числа зарубежных путешествий составил 2,5%. Компания прогнозирует, что в 2017 году количество поездок жителей стран Азии по миру может вырасти на 6%.