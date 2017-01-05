В прошлом году первичную регистрацию в Латвии прошли 60 625 легковых автомашин - на 4,9% меньше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

В 2016 году зарегистрировано также 8665 грузовых автомашин (на 2,2% меньше, чем в 2015 году), 351 автобус (на 21,1% меньше), 2364 мотоцикла и трицикла (на 3,1% больше), 1611 мопедов (на 8,9% меньше), 247 квадроциклов (на 35% больше), 5814 прицепов и полуприцепов (на 0,4% больше).

В общей сложности в 2016 году в Латвии зарегистрировано 79 677 транспортных средств - на 4,1% меньше, чем в 2015 году.

В 2015 году первичную регистрацию в Латвии прошли 63 758 легковых автомашин - на 1,1% больше, чем в 2014 году, в том числе за первые 11 месяцев - 58 763.