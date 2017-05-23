Многие профессии исключены из списка, потому что они не зарегистрированы в базе данных Службы госдоходов и отсутствуют на рынке труда. Например, на рынке труда сейчас отсутствуют такие профессии, как начальник дорожной дистанции, старший специалист цветовод, агент по торговле монетами, а также многие другие.

Классификатор был пополнен 80 новыми профессиями, а для 83 профессий были уточнены наименования. В новом списке 154 профессии были перенесены в другие группы, а также было создано 13 объединенных профессий.

Классификатор профессий позволяет вести учет профессий, выполняемых в рамках профессии задач и требований к квалификации, чтобы обеспечить отвечающий международной практике учет и сравнение рабочей силы.

Новые поправки вступят в силу с 1 июня.