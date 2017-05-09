За первые четыре месяца 2017 года первичную регистрацию в Латвии прошли 21,744 тыс. легковых автомашин - на 13% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

За первые четыре месяца 2017 года зарегистрировано также 2708 грузовых автомашин (на 1,1% меньше, чем в 2016 году), 122 автобуса (на 41,9% больше), 897 мотоциклов и трициклов (на 14,3% больше), 477 мопедов (на 5,3% больше), 65 квадроциклов (на 29,3% меньше), 1984 прицепа и полуприцепа (на 11,6% больше).

В общей сложности за первые четыре месяца 2017 года в Латвии зарегистрировано 27,997 тыс. транспортных средств - на 11,2% больше, чем за тот же период 2016 года.

В 2016 году первичную регистрацию в Латвии прошли 60,625 тыс. легковых автомашин - на 4,9% меньше, чем в 2015 году.