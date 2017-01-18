Меньше, чем в Латвии, спад был в Польше (-17,6%), в Словакии (-16,8%), в Венгрии (-13,1%), в Словении (-12,7%), в Литве (-11,3%), в Болгарии (-10,7%), в Чехии (-8,4%), в Португалии (-3,4%), в Румынии (-2,3%).

В остальных 18 странах объем строительной продукции был выше, чем в третьем квартале 2015 года.

Наибольший прирост зарегистрирован в Греции (+77,3%),в Ирландии (+22%), на Кипре (+12,1%), в Нидерландах (+10,6%) и в Швеции. В Эстонии рост составил 0,5%.

В среднем в ЕС выпуск строительной продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 2%, в еврозоне - 3%.