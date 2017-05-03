В компании сообщили, что коммерческая деятельность будет завершена в контролируемом режиме, и процедура начнется в мае, когда будут организованы распродажи товаров. Prisma выполнит все обязательства перед поставщиками товаров и услуг.

"В начале года мы начали обновлять стратегию международной коммерческой деятельности. В ходе этого процесса мы пришли к выводу, что имеющаяся у Prisma доля рынка в Латвии и Литве недостаточно велика, чтобы обеспечить доходную бизнес-деятельность в ближайшем будущем, а достижения дополнительных объемов в ближайшие годы будет очень сложно добиться органическим путем", - отметил исполнительный вице-президент SOK Йорма Вехвилайнен.

По его словам, в работу супермаркетов в Латвии и Литве были вложены большие средства, поэтому площади магазинов довольно велики на фоне численности жителей и покупательной способности. Деятельность Prisma в Латвии была существенно ослаблена из-за запрета на использование помещения магазина Prisma Deglava и преждевременного прекращения договора о работе супермаркета в торговом центре Domina.

SOK планирует продолжить работу в Эстонии, где действуют восемь магазинов Prisma, и в Санкт-Петербурге, где насчитывается 16 магазинов сети.

В Латвии сейчас работают три магазина Prisma, в Литве - четыре.

Как уже сообщалось, оборот компании Prisma Latvija, владеющей сетью супермаркетов Prisma в Латвии, в 2016 году составил 35,33 млн евро, что на 32,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. Убытки компании составили 9,921 млн евро.

В 2015 году оборот компании составил 52,098 млн евро, а убытки - 9,147 млн евро.