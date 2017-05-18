Латвийский производитель стружечных продуктов Cewood инвестировал пять миллионов евро в открытый в среду, 17 мая, новый производственный комплекс, который находится в Яунслайценской волости Алуксненского края.

Компания в среду открыла комплекс, к созданию которого приступила еще в 2014 году. Новое производство позволит предприятию приступить к производству цементированных стружечных плит.

Как рассказал член правления Cewood Ингарс Удрис, на новом производстве работают 35 человек, а в течение года число работников может удвоиться.

Проект был реализован с использованием средств из Европейского фонда регионального развития и финансирования, предоставленного банком Swedbank.

Мощность нового производственного комплекса - 25 000 кубометров продукции в год. Cewood планирует отправлять на экспорт 90% произведенной продукции, главными рынками сбыта станут европейские страны, Азия и США.