Компания в среду открыла комплекс, к созданию которого приступила еще в 2014 году. Новое производство позволит предприятию приступить к производству цементированных стружечных плит.
Как рассказал член правления Cewood Ингарс Удрис, на новом производстве работают 35 человек, а в течение года число работников может удвоиться.
Проект был реализован с использованием средств из Европейского фонда регионального развития и финансирования, предоставленного банком Swedbank.
Мощность нового производственного комплекса - 25 000 кубометров продукции в год. Cewood планирует отправлять на экспорт 90% произведенной продукции, главными рынками сбыта станут европейские страны, Азия и США.