Представитель Latvijas dzelzceļš Марис Озолс отметил, что госкомпания не располагает даже официальным сообщением о начале против нее процедуры административного правонарушения. Об этом известно только из сообщения ГЖА для прессы.

Как уже сообщалось, ГЖА на этой неделе, 6 ноября, впервые в истории латвийской железнодорожной отрасли начала процедуру административного нарушения против Latvijas dzelzceļš в связи с сокрытием информации от осуществляющего надзор государственного ведомства.

Администрации необходимо получать эту информацию, чтобы проверить обоснованность повышения платы за инфраструктуру и возможную дискриминацию перевозчиков за счет искусственного завышения стоимости транзитного коридора.

В ведомстве отмечают, что Latvijas dzelzceļš повторно проигнорировала просьбу администрации о предоставлении детальной информации об издержках, которые учитываются при учете платы за инфрастуктуру, вступающей в силу с 1 января 2018 года.

ГЖА обязана проверять, насколько обоснованно и в соответствии с требованиями нормативных актов устанавливается плата за использование инфраструктуры. Сокрытие информации не позволяет ведомству осуществлять установленные законом обязанности.

"В истории латвийской железнодорожной отрасли это первый случай, когда принадлежащее государству предприятие отказывается предоставить запрошенную информацию надзирающему ведомству. Столкнувшись с таким беспрецедентным случаем, ГЖА вынуждена применить санкции, о которых ранее предупреждала в запросах на получение информации", - заявил директор ГЖА Юрис Иесалниекс.

Согласно Административному кодексу размер штрафа за это нарушение может составить до 14 тыс. евро.