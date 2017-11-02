Руководитель Dzintars Илья Герчиков рассказал, что сотрудничество будет двусторонним. "Мы будем рекламировать их, а они - нас. Мы идем в одинаковом направлении. Наши предприятия похожи - мы местные производители, никому не собираемся продавать свои предприятия. У нас с Гунарсом Кирсонсом (владелец и руководитель Lido) похожие взгляды. Как я уже сказал, все зависит от то, что мы едим. Он продает хорошую, у него экопродукция. В свою очередь, Кирсонсу нравится, что мы держимся. На этом основании наши взгляды совпадают, и мы будет популяризировать здоровый образ жизни", - отметил Илья Герчиков.

По его словам, в Lido будут открываться магазины Dzintars, и первый магазин появился в рижском Lido на улице Краста. Герчиков отметил, что заведения Lido посещает большое количество туристов, которые смогут приобрести продукцию Dzintars. В свою очередь, Dzintars будет рекламировать бренд Lido.

Как сообщалось, 18 января этого года суд Земгальского предместья Риги утвердил план процесса правовой защиты Dzintars. На выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.

Оборот предприятия по производству парфюмерии и косметики Dzintars в 2016 году составил 5,807 млн евро - на 1,8% меньше, чем в 2015 году, убытки сократились на 35% - до 1,729 млн евро.

Dzintars производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.