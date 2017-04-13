Марис Блумбергс сменил занимавшую должность председателя правления Риту Аузиню, которая работала в компании с 1997 года, а руководителем стала в 2012 году.

Марис Блумбергс продолжит запущенное ранее направление развития Lido за пределами Латвии.

До недавнего времени он консультировал компанию по вопросам, связанным с бизнесом и финансами, а членом правления стал в октябре 2016 года. У Мариса Блумбергса имеется большой опыт в сферах финансового планирования и контроля, привлечения инвестиций. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях, получил степень магистра по науке управления в Латвийском университете, до этого учился в Высшей школе Вентспилса.

Вместе с ним работу в правлении компании продолжат Нора Мастейко и Солвита Трейланде.