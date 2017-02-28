Предприятие Baltic Solar Factory планирует построить в Лиепае первое в Латвии производство солнечных электропанелей. Об этом Rietumu Radio сообщили в управлении Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ).

Несмотря на то, что в Латвии есть ряд предпосылок для успешного развития проектов возобновляемых энергоресурсов, пока в стране нет ни одного предприятия по производству солнечных батарей.

"Лиепайская СЭЗ - идеально подходящее место с развитой инфраструктурой, выгодными для предприятий условиями деятельности, высоко квалифицированной рабочей силой, широкими возможностями экспорта. Создание производства Baltic Solar Factory именно в Лиепае закономерно как из-за выше перечисленных обстоятельств, так и потому, что производство будет находиться ближе всего к потенциальным потребителям", - отметил заместитель управляющего Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевскис.

Представитель предприятия Кристап Степанов сказал, что Baltic Solar Factory может стать крупнейшим в Латвии производителем солнечных электропанелей. "Наше предприятия будет предлагать на рынке стран региона Балтийского моря самые лучшие, эффективные и качественные продукты", - добавил Степанов.

Предприятие Baltic Solar Factory учреждено в 2016 году, его основной капитал - 3000 евро, владельцы - Светлана Балаханова (51%) и Кристап Степанов (49%).

В Лиепае сегодня проходит "День Солнца", во время которого эксперты по возобновляемым энергоресурсам, предприниматели и другие интересующиеся обсуждают возможности развития проектов в сфере возобновляемых энергоресурсов в Лиепайской СЭЗ.