"Вы даже не можете себе представить, как нам не хватает водителей–экспедиторов. Вклад транспортного сектора в бюджет Литвы - на первом месте по всему ЕС, но мы не можем не только расширяться, но даже не можем выпустить все тягачи из-за массовой нехватки водителей", – сказал президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас.

Он сказал, что работники из-за рубежа очень важны для транспортного сектора Литвы: "Мы не видим иного пути - только ввоз работников из третьих стран. Проблема нехватки работников огромна во всем ЕС, это укоренившаяся проблема, которую все еще не решают".

Представитель Литовской ассоциации строителей, ВРИО президента Андрюс Раэюс также отметил, что строительный сектор сталкивается с нехваткой работников.

"Бывают взлеты и падения, но когда взлет, работников не хватает, работников всегда не хватает, поскольку строительство ведется очень активное. Сейчас понемногу раскачивается помощь ЕС, с другой стороны – люди эмигрируют, поэтому очень чувствуется нехватка квалифицированных специалистов и она будет ощущаться еще около трех лет.

Наши специалисты склонны уезжать за границу, конечно же потому, что зарплаты там в несколько раз выше", – сказал он.

Департамент миграции сообщил, что со 2 октября не будет принимать заявки на выдачу виз. Предпринимателей это обеспокоило, они стали выяснять, что делать с трудоустройством работников из третьих стран и выдачей многократных виз.

В департаменте было сказано, что заявки не будут приниматься из-за нехватки человеческих ресурсов.

Ращюс отметил, что работники из третьих стран в строительном секторе - очень важное подспорье, поэтому такие перемены их обеспокоили.

"Есть компании, которые даже принимают очень много иностранцев, например, украинцев, другие принимают меньше, но в целом, это важная часть, восполняющая нехватку рабочей силы.

Украинцы составляют больше половины трудоустроенных в Литве иностранцев. В этом году в Литву приехали около 9000 работников из Украины. Украинцев привлекают более высокие зарплаты: в Украине средняя зарплата "на руки" составляет 250, а в Литве – больше 600 евро.