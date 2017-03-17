"Следует рассмотреть вариант разрешить приобретать алкоголь только при условии оплаты покупки банковскими карточками, ограничить число лицензий, выдаваемых на торговлю алкоголем - все эти меры позволят наблюдать, сокращается ли потребление алкоголя в Литве. Если у нас будет положительный результат, тогда мы сможем отказаться от планов создания специализированных магазинов", - приведены в пресс-релизе Литовской конфедерации предпринимательства слова премьера С. Сквернялиса.
Глава Литовской ассоциации банков Стасис Кропас сказал, что поддерживает идею премьера С. Сквернялиса, однако он признал, что это потребует инвестиций. Действующие в Литве коммерческие банки хотели бы заменить расчеты наличными расчетами при помощи банковских карт, потому что прогресс в области расчетов посредством банковских карт в Литве - самый слабый в Балтийских странах.