С 2018 года покупать и потреблять алкоголь в Литве смогут только лица, достигшие двадцатилетнего возраста

В четверг Сейм Литвы, принимая отдельные поправки к закону о контроле над алкоголем, отклонил предложение не менять существующий порядок и разрешить потребление алкоголя с 18 лет.

В Сейме предстоит еще последнее голосование по закону в целом.

"Не следует отождествлять (потребление алкоголя - BNS) со службой в армии, с возможностью заключить брак, создать семью", - заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

Он также сказал, что лишь вопрос времени, когда Польша, Латвия и Эстония последуют примеру Литвы и разрешат употребление алкоголя только с 20 лет.