Власти Литвы намерены ввести корзину минимальных потребностей в размере 240-250 евро, которая покажет, сколько доходов нужно человеку в месяц, чтобы выжить. По словам советника министра социальной защиты и труда Ромаса Лазутки, эту корзину можно применять со следующего года - с ней надо связать хотя бы некоторые выплаты.

Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi со ссылкой на BNS.

"В этом полугодии должна выясниться судьба корзины. Мы хотели бы связать с этим размером хотя бы большую часть выплат, даже базовую пенсию", - сказал 8 февраля на заседании парламентского Комитета социальных вопросов и труда Лазутка. Позже он сказал BNS, что есть идея связать с этим минимумом и минимальную зарплату, которая сейчас составляет 380 евро.

По его словам, корзина минимальных потребностей, которая по ценам 2016 года составила бы 238 евро, была выведена на основе данных статистики о том, сколько жители тратят на домашнее хозяйство и данных диетологов о том, сколько стоит минимально необходимая пища. Размер корзины менялся бы в зависимости от изменения цен.

Лазутка сказал, что в будущем часть такой корзины (точный размер пока неизвестен) должно составлять пособие неимущим, а другую - различные доходы в виде пособий, компенсаций за отопление, бесплатного питания для детей, детские деньги, льготный ПНГ и т.д.

"Если признаем, что это экономически обоснованный размер, мы необязательно должны обеспечивать его в виде социального пособия - семьи получают деньги на детей, налоговые льготы, так сложив все, можно гарантировать большинству семей эту корзину", - сказал Лазутка.

По его словам, эта корзина должна сменить действующий сейчас размер минимальных доходов - 102 евро, его планируют упразднить, правда, перед упразднением его хотят увеличить до 122 евро.

Лазутка отметил, что такой корзиной минимальных потребностей государство покажет, сколько средств нужно для проживания граждан и их потребности обоснованы.

По данным Соцмина, в 2016 году в среднем за социальной помощью обращалось по 88 000 человек в месяц, а в 2015 г. - по 110 000. Им выплатили соответственно 60,7 и 77 млн. евро - примерно по 57-58 евро в месяц.