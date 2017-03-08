Литовские производители лазеров Ekspla и Sviesos konversija произвели первую в Литве и одну из мощнейших в мире лазерных систем Sylos стоимостью 4 млн евро.

По словам коммерческого директора Ekspla Зенонаса Купрёниса, рынок особо мощных лазеров в мире невелик, так что трудно рассчитывать на массовое производство таких систем, однако приобретенные знания можно применять в других проектах.

"Это первый такой лазер, чисто проектный (...) Такие лазеры предназначены для научных центров, которым нужны особенно экстремальные параметры, и этот рынок невелик, но в год бывает один-два проекта. Мы надеемся, что мы применим эти технологии, например, в отношении проектов меньшей мощности, потому что за тот год было создано много новых технологий", - сказал агентству BNS Зенонас Купрёнис.

Новая система более чем за два года произведена по заказу исследовательского центра в Венгрии международной организации лазерных исследований Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS).

Ekspla вместе с американской National Energetics проводит в жизнь другой проект - стоимостью 40 млн долларов (37,8 млн евро), который предусматривает оборудование лазерной системы в чешской лаборатории. Как отмечает Ekspla, сейчас заканчивается сборка лазера в лаборатории США.