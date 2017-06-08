Новые станции зарядки электромобилей оборудованы в литовском городке на Куршской косе Ниде, вскоре подзарядить батареи электромобиля можно будет и в приморской Паланге. Компания Elektromobiliai, владеющая сетью зарядных станций autoPildyk , намерена "электрифицировать" и другие города Литвы, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

В Ниде уже начала работать одна станция быстрой зарядки, вскоре будут открыты еще две. Одна станция вскоре будет открыта в Паланге, на территории гостиницы Gabija, а в середине лета в Паланге будет открыта еще одна станция, подстанция появится в Крижкальнисе, планируется и дальнейшее развитие сети.

"Мы расширяем сеть в направлении Шяуляй, поэтому одна станция будет оборудована между Крижкальнисом и Шяуляй. На этой неделе начнет действовать станция в шяуляйском торговом центре Saules miestas ", - отмечает глава компании Нериюс Ракаускас. В планах - открытие заправочных станций для электроавтомобилей в Панявежисе, Укмерге, а также Каунасе и Алитусе.