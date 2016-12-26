Литовская компания по торговле газом Litgas литовского государственного энергетического холдинга Lietuvos energija заполнит первый газовоз сжиженного природного газа (СПГ) малого объема в Клайпеде.

"2017 год мы начнем с важной сделки - загрузим в Клайпеде первый газовоз СПГ малого объема. Это новая деятельность для нашей группы, одно из стратегических направлений в бизнесе по торговле газом", - сказал для пресс-релиза глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас.

1-2 января в Клайпеду придет газовоз Coral Energy скандинавского поставщика природного газа Skangass - это будет первый газовоз малого объема, заполненный в Клайпеде в соответствии с подписанным в сентябре договором между Litgas, Lietuvos duju tiekimas и Statoil. На Coral Energy будет загружено до 15 тыс. кубометров СПГ, сообщила компания Litgas.

В соответствии с подписанным в 2014 году трехсторонним договором концерн Statoil продает СПГ покупателям поставок малого объема, а Litgas и Lietuvos duju tiekimas предоставляют услуги модулирования и балансировки.