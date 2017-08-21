В понедельник, 21 августа, в Клайпеду с американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз. По данным портала Marinetraffic.com, судно со сжиженным природным газом (СПГ) прибыло в 5:30 утра.

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс агентству BNS сказал, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.

Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.

С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне.

В ближайшем времени в Литву должно прибыть ещё одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило ещё один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading – последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.