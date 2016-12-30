По данным портала marinetraffic.com, судно-газовоз Arctic Voyager с почти 140 тыс. кубометрами газа в Клайпедский морской морт вошло в пятницу, примерно в 9 час. утра.

Прибывший от концерна Statoil груз в основном предназначен для литовской компании по торговле газом Litgas, которая на своём сайте отметила, что это количество составляет 138 тыс. кубов СПГ.

Statoil с октября газ поставляет для Litgas и Lietuvos duju tiekimas (LDT), а до октября импортировавший СПГ Йонавский завод удобрений Achema в конце года газ уже не ввозил.

Последняя партия СПГ в Литву была доставлена в конце ноября.