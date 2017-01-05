Объем накопленных в 2016 году прямых иностранных инвестиций в Латвии сократился на 211,59 млн евро, подсчитала фирма Lursoft.

По данным Lursoft, за период с 1991 года до конца 2016 года иностранцы вложили в латвийские предприятия 7,21 млрд евро. Это означает, что сейчас иностранцам принадлежат примерно 29% зарегистрированного основного капитала всех латвийских не ликвидированных предприятий.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году объем накопленных инвестиций уменьшился на 211,59 млн евро. Одной из главных причин этого сокращения стало решение банка Swedbank сократить основной капитал на 367,85 млн евро с целью оптимизировать уровень капитализации банка и передать материнской компании ту часть капитала, которая создает дополнительное административное и финансовое бремя.

Оценивая динамику последних лет в целом, Lursoft признает, что эти данные не радуют - с каждым годом объем накопленных инвестиций уменьшается. Если еще в 2009 году он увеличился на 1,05 млрд евро, то в последние годы прирост был только на 150 млн евро в 2014 и на 190 млн евро в 2015 году.

Авторы исследования указывают, что больших надежд на значительное увеличение интереса инвесторов в 2017 году питать не следует. Это подтверждает и исследование, опубликованное Рижской высшей школой экономики.

Как указала член правления Lursoft Дайга Киопа, иностранные инвесторы и раньше указывали на непредсказуемую налоговую политику Латвии и затягивание проведения реформы в сфере неплатежеспособности.

Представитель Lursoft Айнар Брувелис считает, что падение объема иностранных инвестиций объясняется тем, что с началом кризиса 2008 года многие предприятия западных стран, включая банки, в отличие от российских и латвийских предприятий, не объявляли неплатежеспособность и не просили государственных займов, а сумели сами привлечь необходимые ресурсы.